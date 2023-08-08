Названа пятерка построек, которые облегчат жизнь на даче Союз дачников: для комфортной жизни на даче нужно построить гараж, баню и летний душ

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Для комфортного существования на дачном участке необходимо построить гараж, баню и летний душ, заявил в беседе с NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, гараж позволит укрыть машину от непогоды в летний сезон. Баня поможет расслабиться дачнику после проведения работ на участке, а летний душ — освежиться.

Владельцам автомобиля на даче точно не помешает гараж. Иногда летом не самая благоприятная погода, и хочется укрыть свою машину от непогоды. Также более 80% опрошенных дачников заявляют о том, что баня обязательно должна быть на участке. Не везде подведена регулярная подача воды, а баня всегда спасет, чтобы обмыться после работ на участке (натаскать воду туда можно заранее). Также многие отмечают необходимость летнего душа, особенно, если у семьи есть маленькие дети, — отметил Чаплин.

По мнению Чаплина, для досуга на дачном участке следует построить беседку и оборудованную зону барбекю, где можно будет готовить овощи со своего участка и сидеть на открытом воздухе. Также глава Союза дачников Подмосковья советует построить погреб на участке, чтобы хранить в нем запасы овощей и фруктов, а также закрутки.

Ранее Чаплин рассказал, что на приусадебном участке не следует отгораживаться от соседей глухим забором, иначе есть риск получить штраф. По его словам, это правило действует для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.