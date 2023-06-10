Дачникам объяснили, как правильно отгородиться от соседей Эксперт Чаплин посоветовал не ставить глухой забор между участками, чтобы не нарваться на штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На участке не следует отгораживаться от соседей глухим забором, иначе есть риск получить штраф, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это правило действует для садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.

По закону высота забора на садовых участках не должна превышать 1,5 м. Также в СНТ нельзя ставить глухой забор между участками. Кроме того, в каждом субъекте РФ действуют местные нормы. Например, в Подмосковье забор не выше 1,8 м, — отметил Чаплин.

По его словам, чтобы избежать конфликтов с соседями, устанавливать забор надо в соответствии с кадастровыми данными. Если вы «захватите» даже небольшой кусочек соседской земли, то суд обяжет вас снести забор и выплатить штраф, отметил эксперт.

Если вы «отхватили» часть земли муниципальной или земли СНТ, то вам грозит штраф в размере до 1,5% кадастровой стоимости захваченного участка, а это могут быть десятки тысяч рублей, — сказал Чаплин.

Кроме того, существуют тонкости в выборе материала для ограждения и отдаленности от других построек, отметил эксперт. По его словам, например, если забор деревянный или имеет элементы из дерева, то он не должен располагаться не ближе 8 м к жилому зданию с деревянными перекрытиями и 15 м до деревянного дома.

Поставить забор вблизи деревянного жилого дома можно, если он будет выполнен из негорючего материала без использования дерева. Исключение: если на участке содержится пасека, то забор должен быть глухим и высотой не менее 2 метров, — подчеркнул Чаплин.

Ранее депутат рассказал, что законно оформить заброшенный соседский садовый участок можно, если бывший собственник отказался от прав. Парламентарий добавил, что еще одним вариантом является случай, если сосед умер, а наследники не вступили в права собственности. Соседний участок можно также получить, если в течение 15 лет законные владельцы не объявляются.