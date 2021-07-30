Названа причина взрыва на химзаводе под Ростовом

Взрыв на химзаводе ФКП «Комбинат Каменский» произошёл из-за неисправности оборудования и нарушения техники безопасности. Об этом пишет Baza.
Предварительно
В результате во время ручного закрытия заслонки произошёл взрыв. Как стало известно, у шести из семи пострадавших химическими ожогами поражено 100% кожных покров, ещё у одного — 80%.
Источники издания утверждают, что цех относится к «закрытому» типу, то есть там производится продукция особого назначения. Тем не менее что именно — не уточняется.
Ранее в Ростовской области произошёл взрыв на ФКП «Комбинат Каменский». Семь человек пострадали.