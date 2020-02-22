https://static.news.ru/photo/910d42c0-558b-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Фото: npo.radon/facebook.com

Причиной превышения уровня радиации в Москве стали шесть килограммов медицинских отходов. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Отмечается, что на юге Москвы на мусоросжигательном заводе сработала рамка радиационного контроля. Туда была отправлена мобильная лаборатория ФГУП «Радон», представители которой обнаружили и изъяли источник радиации.

Изъят пакет с более чем шестью килограммами медицинских отходов, — цитирует РИА Новости сообщение.

Пакет находился в бытовых отходах. Сейчас он изолирован и помещён на специальное хранение.

Ранее стало известно о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве. О том, что в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации, писал NEWS.ru.