Названа причина увеличения числа детей с расстройством СДВГ Невролог Сакбаева: сложная школьная программа стала причиной роста числа детей с СДВГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева заявила «Известиям», что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.

Школьная программа стала сложнее, произошла интенсификация образования. Плюс детям стали раньше времени давать гаджеты, — сказала Сакбаева.

Специалист уточнила, что увеличение информационной нагрузки на ребенка приводит к подобным последствиям. Врач также перечислила тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения, дислексию и дисграфию в числе других патологий у детей школьного возраста.

Врач-генетик Ирина Колесникова ранее рассказала, что антидепрессанты могут быть неэффективны из-за генетических особенностей. Эксперт уточнила, что препараты могут усваиваться у каждого человека по-разному. Она при этом предупредила, что генетические особенности организма могут привести к тому, что прием антидепрессантов с большей вероятностью приведет к обратному эффекту.