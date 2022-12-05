Названа причина регулярных взрывов газа в России Председатель Союза жилищных организаций Крохин призвал создать в России газовый надзор

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Десятки взрывов газа происходят в России ежегодно потому, что в стране отсутствует газовый надзор, рассказал НСН председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он уточнил, что эта обязанность возложена на коммерческие организации, в результате чего возникают проблемы конфликта интересов и экономии на безопасности. Эксперт призвал создать федеральный жилищный надзор, который в том числе будет осуществлять контроль над безопасностью газоснабжения.

Каждый год это десятки взрывов. <...> Проблема в том, что у нас отсутствует газовый надзор. Сегодня контроль возложен на коммерческие организации, проверяют оборудование региональные поставщики газа. Здесь очевидный конфликт интересов, поскольку любая сбытовая организация заинтересована в продаже, — заявил Крохин.

Он объяснил, что надзор за газом возложен на жилищные инспекции, которые не выполняют свои функции. Эксперт видит причину неэффективности их работы в том, что им «выгоднее заниматься управляющими компаниями и лицензиями». Более того, специалист отметил фактор кумовства и местничества в региональных жилищных инспекциях.

В жилом пятиэтажном доме в Нижневартовске ранее произошел взрыв газа. В результате погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, в том числе четверо детей. В городе введен режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.