Названа причина распространения ожирения Диетолог Калинчев назвал причину распространения ожирения

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Диетолог Алексей Калинчев заявил, что одной из причин масштабного распространения ожирения является рост числа психических отклонений в мире. Эксперт отметил, что люди в развитых странах «заедают» стресс. Он добавил, что ожирение должно лечиться у нескольких специалистов, включая психиатров, психоневрологов, психологов и их коллег, пишет URA.RU.

Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения. Достаточно часто встречается. Это переедание на нервной почве, если упрощённо. Так люди заедают стресс в современном мире, — рассказал Калинчев.

При этом вину за отказ от лечения психических расстройств специалист возложил на самих людей, которые боятся признать у себя наличие подобных отклонений.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее заявил, что скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными. Эксперт отметил, что ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. По его словам, люди, потребляющие вейпы, не осознают, что у них может развиться онкология на фоне курения. Он добавил, что из-за курения электронных сигарет возникает канцерогенная настороженность. По его словам, это означает, что в слизистой либо в бронхах, либо в лёгких может зародиться онкологический процесс.