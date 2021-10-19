Названа предполагаемая сумма штрафа Google за повторное неудаление контента

Компанию Google могут оштрафовать на сумму до 22 млрд рублей. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По данным организации, выручка компании на российском рынке в 2020 году составила 220 млрд рублей.

По данным Лиги безопасного интернета, выручка Google в России в 2020 году составила порядка 220 млрд рублей, включая продажу ПО и доходы от рекламы, по всем дочерним структурам Google LLC, включая ООО «Гугл рус». Таким образом, штраф может составить от 14 до 22 млрд рублей (в зависимости от учёта выручки ООО «Гугл Рус»), — написала Мизулина в Telegram-канале.

Ранее Роскомнадзор сообщал о намерении взыскать через суд с компании Google оборотные штрафы за повторный отказ от удаления запрещённого контента. Как заявил замглавы службы Вадим Субботин, доля штрафа может составить от 1/10 до 1/20 годовой выручки, однако окончательную сумму определит суд.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор планирует снова требовать от американской компании Goоgle удалить приложение «Навaльный». Представители службы уже выдвигали данное требование, и суд признал блокировку ресурса законной.

По версии ведомства, ресурс используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещённых в России организаций. В случае неисполнения предписания надзорный орган пригрозил оборотными штрафами.

17 сентября Google удалила из российской версии Google Play приложение «Навальный», в котором содержался функционал «Умного голосования». Тогда же оно пропало и из App Store. Однако позже Google Play вернул российским пользователям доступ к мобильному приложению, а также восстановила ролики и документы, заблокированные в период выборов в Госдуму.