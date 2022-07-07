Названа правильная диета для переболевших COVID-19 Диетолог Копытько рассказала про правильное питание для переболевших COVID-19

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Завотделением диетологии клиники «Ревиталь» врач-диетолог Марина Копытько заявила, что у переболевших COVID-19 проблемы со здоровьем могут длиться до полугода. Эксперт отметила, что на этот период для коррекции состояния пациентам назначают особую диету. По её словам, нужно исключить из рациона жареное, копченое и соленое, пишет URA.RU.

У кого-то заболевание могло пройти в более тяжёлой форме и возникли осложнения — и на сердечную мышцу, и на мозговую активность, и на память, и на кишечник. В этом случае подбирается диета для коррекции этих постковидных состояний, — рассказала Копытько.

По словам специалиста, рекомендуется более правильное сбалансированное питание. Она также призвала контролировать потребление сахара, ограничить себя в алкоголе и газированных напитках.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов ранее заявил, в жару рекомендуется исключить курение, так как это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, например, появляется риск образования тромбов. Эксперт отметил, что употребление табака негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Он порекомендовал полностью ограничить себя в этой привычке, либо свести её к минимуму.