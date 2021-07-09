Названа организация, которой пандемия COVID-19 выгодна больше всех

Украинский военный эксперт Эль Мюрид назвал организацию, которой больше всех была выгодна пандемия коронавируса. По его мнению, речь о ВОЗ, которая таким образом получила максимум полномочий и «загребла под них большой ресурс». Об этом он написал в своей колонке для «Главреда».

Причём нападает эксперт и на ООН, которая поддержала ВОЗ в том, что страны не должны придерживаться губительной стратегии «вакцинного национализма». Мюрид назвал Организацию Объединённых Наций «никому не понятным образованием, которое тоже хочет и полномочий, и ресурсов».

А если учесть, что и у тех, и у других бюрократов есть спонсоры и лоббисты, то возникает адская смесь коррупционных интересов.<...> В мире идёт активное перераспределение полномочий между национальными и корпоративными структурами управления. Корпорации против национальных государств, — написал военный эксперт.

По его словам, обе организации были созданы после Второй мировой войны в рамках послевоенного двуполярного мира. А теперь необходимость в них отпала, но чиновники прямо заинтересованы в своём выживании.

Эксперт добавил, что к реальным проблемам людей во всём мире они не имеют ни малейшего отношения. Скорее наоборот: проблемы — это их инструмент решения собственных задач. А потому на вопрос, кому выгодна пандемия, один ответ точно есть, подвёл итог Мюрид.

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказал ранее спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиёр Хакимов.