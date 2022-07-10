Названа опасность жажды в жару Уролог Степанов рассказал про опасность жажды в жару

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Уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов заявил, что минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Эксперт пояснил, что при повышенном потоотделении из-за жаркой погоды следует своевременно восполнять запасы жидкости в организме. Он отметил, что в жаркую погоду человек должен выпивать порядка семи стаканов воды, пишет URA.RU.

Если в жару употреблять минимальное количество воды, то это приведёт к получению теплового удара. Так как произойдёт перегрев организма. Потоотделение — это охлаждение поверхности тела изнутри. И эти силы должны пополняться за счёт поступления жидкости, — рассказал Степанов.

Он добавил, что жажда в жару может привести к развитию мочекаменной болезни, так как моча становится более концентрированной из-за нехватки жидкости. Специалист при этом уточнил, что объём потребляемой жидкости устанавливается лечащим врачом-кардиологом.

Инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко ранее заявила, что через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией — контагиозный моллюск. Эксперт пояснила, что чаще всего кожному заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом. Она отметила при этом, что заражение не происходит в воде, а через заражённые поверхности.