Названа опасность употребления мяса в жару Диетолог Соломатина раскрыла опасность употребления мяса в жару

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Диетолог Елена Соломатина рассказала URA.RU, что во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жаренное мясо надолго остаётся в кишечнике, что может привести к онкологии. Эксперт добавила, что клетчатка из сырых овощей поможет пище быстрее продвинутся по пищеварительному тракту. Она указала на то, что овощи можно также запекать вместо мяса или хотя бы использовать в качестве гарнира.

У нас в жару это всё замедляется. А клетчатка из сырых овощей поможет пищеварению. Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжёлое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это риск образования онкологии, — поделилась Соломатина.

Диетолог отметила, что после потребления небольших порций мяса следует устроить небольшую прогулку в тени, чтобы улучшить пищеварение. Главное, по словам специалиста, чтобы кровь нормально циркулировала в теле.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала о том, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.