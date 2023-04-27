Названа опасность консервированной еды Диетолог Павличенко: следует отказаться от консервов и соусов из-за вреда для ЖКТ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Диетолог Светлана Павличенко рассказала «Газете.Ru», что следует сократить потребление соленых продуктов, особенно консервов и соусов, так как они создают дополнительную нагрузку на органы пищеварения. Эксперт пояснила, что в этих продуктах содержится много соли, которая стимулирует выработку желудочного сока. По ее словам, наиболее вредными продуктами для ЖКТ являются фастфуд, жареная пища с высоким содержанием жиров, молоко полной жирности, газированные напитки, пакетированные соки и рафинированные продукты.

Сократить стоит и потребление соленых продуктов, особенно консервов и соусов. В них содержится много соли, которая стимулирует выработку желудочного сока и создает дополнительную нагрузку на органы пищеварения, — сказала Павличенко.

Специалист подчеркнула, что фастфуд и газированные напитки могут вызвать приступ гастрита или язвы. Павличенко добавила, что они также могут стать причиной развития ожирения и диабета.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.