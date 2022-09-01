Названа опасность чрезмерного употребления обезболивающих Невролог Родионова: прием анальгетиков может помешать выявить серьезные болезни

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Применение анальгетиков при частой головной боли может помешать своевременному диагностированию серьезных заболеваний, рассказала «МК в Питере» врач-невролог Ольга Родионова. Кроме того, чрезмерный прием подобных препаратов чреват осложнениями, вылечить которые может оказаться сложнее, чем саму причину головной боли, пояснила медик.

Если вы очень часто испытываете головную боль, при этом просто пьете обезболивающие препараты, вы действительно можете себе навредить, потому что будете просто снимать симптом, а не убирать причину этой боли. А она может быть признаком достаточно грозных заболеваний, в том числе объемного образования в головном мозге. Поэтому если головная боль учащается, стала ежедневной, это повод обратиться к врачу, а не просто принимать обезболивающие препараты, — предупреждает врач.

Головная боль всегда является симптомом какого-либо заболевания, пусть даже несерьезного, рассказала Родионова. По ее словам, к таким болезням относится в том числе интоксикация организма после употребления алкоголя или перенапряжение определенных мышц. Врач обратила внимание на то, что важно обнаружить причину головной боли, а не просто снять ее как неприятный симптом.

Эксперт напомнила, что анальгетики могут оказывать негативное влияние на ЖКТ, вызывать аллергические реакции, а также сказаться на свертываемости крови. По словам врача, нельзя безгранично употреблять лекарства любого класса, лучше обратиться к специалистам, если головная боль беспокоит слишком часто.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что употребление обезболивающих таблеток без назначения врача может привести к головной боли. Также такие последствия может вызвать бесконтрольный прием медикаментов. По ее словам, причиной реакции может служить индивидуальная непереносимость препарата или банальная передозировка. В последнем случае прием обезболивающего препарата может перерасти в зависимость.