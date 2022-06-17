Названа группа крови, с которой люди чаще страдают от сердечных заболеваний DailyMail: люди с группой крови AB наиболее подвержены риску сердечных заболеваний

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Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили связь между группой крови человека и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также озвучили наиболее подверженные опасности группы, пишет DailyMail. Так, большая опасность грозит людям с группой крови AB — болезни сердца были обнаружены у 23% испытуемых.

В исследовании провели участие 89 550 человек, носители групп крови O (I), A (II), B (III), AB (IV). Согласно результатам ученых, в зоне риска также находятся носители групп A, B и AB — с большой долей вероятности у них может возникнуть ишемическая болезнь сердца.

Старший автор исследования Лу Ци отметил, что эти данные способны помочь при обнаружении болезней на ранних стадиях.

Хотя люди не могут изменить свою группу крови, наши результаты могут помочь врачам лучше понять, кто подвержен риску развития сердечных заболеваний, — подметил он.

Ранее врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин рассказал, что люди со второй группой крови склонны к более быстрому заболеванию COVID-19, чем остальные. По его словам, такой вывод был сделан после проведения большого числа различных исследований и тестов.