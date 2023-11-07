Названа главная причина развития рака кожи Онколог Черемушкин: главной причиной развития рака кожи является солнце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солнце является главной причиной возникновения рака кожи, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, даже в зимнее время светлая кожа находится под воздействием ультрафиолетовых лучей. Он посоветовал регулярно использовать солнцезащитные средства и не злоупотреблять походами в солярий.

Солнце — главная причина заболевания раком кожи, даже в зимнее время светлая кожа находится под воздействием ультрафиолетовых лучей. Симптом рака могут служить появившиеся на коже бугорки или язвы, которые со временем растут. Это происходит в течение нескольких месяцев или даже лет, — рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что на теле также могут появиться пигментные пятна. По его словам, их часто путают с дерматозами и инфекционными заражениями.

Также на коже могут появиться пигментные пятна, которые часто путают с дерматозами и инфекционными заражениями. Именно поэтому в онкологии принято подтверждать диагноз морфологически. Человек, предрасположенный к заболеванию, должен избегать ультрафиолетовых лучей, пользоваться солнцезащитными средствами даже в зимнее время и облачную погоду, — добавил он.

Ранее Черемушкин рассказал, что на рак молочной железы могут указывать отечность и появление красных пятен на груди. Помимо этого, поводом для беспокойства служат кровянистые выделения из сосков.