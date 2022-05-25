Названа безопасная для прослушивания в машине музыка Психолог Яушева: для безопасности в машине стоит включать знакомую инструментальную музыку

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Для безопасного вождения стоит включать в машине знакомую инструментальную музыку, сообщила клинический психолог и КПТ-терапевт Дарья Яушева «Газете.Ru». Такие треки не будут отвлекать за рулём, объяснила она.

Музыка серьёзно влияет на состояние водителя. Спокойная и расслабленная музыка помогает чувствовать себя за рулём комфортно и безопасно. Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит. Учащается или замедляется сердцебиение, дыхание, повышается или снижается уровень гормонов стресса или удовольствия, — отметила Яушева.

Как следует из исследования ResearchMe совместно с сервисами «Ситидрайв», «СберЗдоровье» и «Звук», не любят водить машину в тишине 93% россиян. Большинство водителей (36%) слушают поп-музыку, почти 30% — шансон и романсы, а 18% выбирают рок.

Оториноларинголог и хирург Татьяна Стародумова ранее предупредила об опасности наушников с шумоподавлением. Они могут вызвать головокружение и боль, повышая давление в ушах, но при этом защищают от громких звуков извне, вроде шума самолётного двигателя. Она объяснила, что наушники подавляют низкочастотные звуки и организм воспринимает это как изменение давления, в ушах появляется чувство заложенности.