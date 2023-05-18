Назван вред слишком частой мастурбации Mashable: слишком частая мастурбация может осложнить получение удовольствия с партнером

Фото: KPA/Global Look Press

Кадр из фильма «Американский пирог»

Мастурбация чаще всего не несет никакого вреда, но слишком частое самоудовлетворение может привести к психологическим проблемам, сообщило издание Mashable. По словам сексолога Сары Меланкон, сложности могут возникнуть не из-за самой мастурбации, а из-за отношения к ней, когда одни люди стыдятся и ругают себя, а другие ассоциируют с одиночеством и неспособностью заводить отношения.

Проще говоря, вы не можете мастурбировать слишком много, пока не спрячетесь в своей комнате, игнорируя друзей, семью и все обязательства, чтобы постоянно получать удовольствие. Речь идет о формировании здоровых привычек, — говорится в статье.

Секс-эксперт Закари Зейн считает, что мастурбация становится проблемой, если это начинает мешать другим аспектам жизни человека, например, когда он прогуливает работу или отказывается от секса с партнером. Но если это не оказывает никакого негативного влияния на жизнь, то и менять ничего не нужно, по мнению Зейна.

Мастурбация чаще всего не несет явного вреда, однако это не значит, что она никак не влияет на жизнь, отметил секс-коуч Кеннет Плей. По его словам, человек, регулярно практикующий секс в одиночку, вырабатывает пути получения оргазма, которые впоследствии могут усложнить для него получение такого же удовольствия с партнером. Поэтому подходить к этому процессу нужно осознанно, считает Плей.

Ранее психолог-сексолог Елена Кондрашева предупредила, что из-за слишком частой мастурбации у мужчин могут возникнуть проблемы с эякуляцией. По ее словам, быстро достигать оргазма проверенным путем удобно, но для здоровья важно получать удовольствие с любимым человеком, а такая привычка может вызвать отторжение.