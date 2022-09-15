Сексолог предупредила мужчин о последствиях чрезмерной мастурбации Сексолог Кондрашева: чрезмерная мастурбация может вызвать у мужчин проблемы с эякуляцией

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У мужчин, которые занимаются самоудовлетворением слишком часто, могут возникнуть проблемы с эякуляцией, рассказала психолог-сексолог Елена Кондрашева в беседе с «Газетой.Ru». По мнению эксперта, мастурбация — это полезно, однако для здоровья важно получать удовольствие с любимым человеком.

Привычка достижения быстрого оргазма проверенным путем, конечно, хороша и удобна, но эта же привычка может привести к некому отторжению от партнерши. Секс с живым человеком, а не мастурбация наедине с собой, априори сложнее: важен самонастрой, спокойствие и уверенность, распределение ресурса для прелюдии, а также часто присутствует страх разочаровать партнершу. Да, мужчины переживают перед половым актом ничуть не меньше, чем женщины — отметила специалист.

Также сексолог упомянула об опасности повреждения гениталий, поэтому необходимо использование лубриканта как с партнершей, так и самостоятельно.

Психиатр-сексолог Ирина Айриянц ранее назвала допустимое количество сексуальных контактов для россиян, который пойдут на пользу здоровью. По её словам, важно помнить о том, что потребности у всех разные. Сейчас в мире идёт тенденция на спад интереса в этой сфере, идёт так называемая сексуальная рецессия.