Назван способ защититься от дискриминации со стороны работодателя Юрист Нечаева рассказала про способы защититься от дискриминации со стороны работодателя

Юрист Татьяна Нечаева заявила, что в России принцип равенства трудовых прав и свобод регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом законодательстве (ст. 2–4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса). Он при этом уточнила, что любые разногласия следует на первичном этапа проговаривать с работодателем. В случаях, когда подобная практика не помогает, следует обращаться за поддержкой к органам государственной власти, пишут «Известия».

Таким органом выступает Государственная инспекция по труду, куда работник может обратиться с просьбой проверить действия работодателя. По итогам проверки работодатель может быть привлечен к ответственности и будет обязан устранить нарушения, — рассказала Нечаева.

Она также добавила, что сотрудник имеет право обратиться в суд, но предупредила о том, что судьи зачастую принимают сторону работодателей в вопросе размера оплаты труда.

Экономист Людмила Иванова-Швец ранее заявила, что россияне могут самостоятельно докупить недостающие баллы на страховую пенсию по старости. Эксперт пояснила, что для этого нужно заключить договор в отделении Пенсионного фонда России (ПФР), а затем рассчитать сумму недостающих баллов и внести платёж. Она указала на то, что один год стажа обойдётся в почти 37 тысяч рублей.