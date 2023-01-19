Назван способ защититься от аллергии на холод Иммунолог Лапа посоветовала защитить открытые участки кожи для предотвращения аллергии на холод

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Защита открытых участков кожи поможет предотвратить аллергию на холод, рассказала «Радио 1» иммунолог Людмила Лапа. Важно носить шапки, перчатки и шарфы, а кожу лица защищать с помощью жирных кремов, отметила она. Помимо того, следует не забывать пользоваться гигиенической помадой. Также эксперт посоветовала сократить время пребывания на холоде и не выходить на улицу без уважительной причины. Врач отметила, что защититься от аллергии на холод поможет и правильный рацион, в который будут входить железо, кальций, цинк и селен, а также витамины А, Е и В.

Кожу надо защищать жирными кремами и пользоваться гигиенической помадой. Не надо этого стесняться, косметические средства используем обязательно. И, конечно, нужны перчатки, шарфы и прочее. То есть зимой кутаемся и прячемся <...> Необходимо добавлять в рацион продукты питания, богатые витаминами А, Е и В. А также железом, кальцием, цинком и селеном, — посоветовала Лапа.

Иммунолог предупредила, что с аллергией на холод связан эффект айсберга — если на коже наблюдается только крапивница, то под ней развивается мощное воспаление всех тканей, включая сосуды. Поэтому врач призвала не игнорировать это заболевание и как можно скорее обратиться к специалисту. Она уточнила, что причиной аллергии на холод является сбой иммунной системы, который мог наступить из-за болезней ЖКТ, щитовидной железы или обычной инфекции.

Врач Ирина Юзуп ранее рассказала, что для облегчения аллергических симптомов на холод следует избегать контактов с холодными предметами, а также одеваться так, чтобы кожа тела была максимально закрыта. Эксперт добавила, что нужно принимать антигистаминные препараты по назначению врачей. По ее словам, следует включить в рацион жиры, но предварительно проверить печень и желчеотток. Специалист также порекомендовала укреплять общий иммунитет.