Назван способ справиться с управлением авто во время заноса Специалисты 112 посоветовали при вхождении авто в занос повернуть руль по направлению скольжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы справиться с управлением машины во время заноса, важно сохранять спокойствие и придерживаться четкого плана действий, рассказали СМИ специалисты Центра обработки вызовов системы 112 Калининградской области. Они пояснили, что водителю в такой ситуации важно мягко и четко поворачивать руль в сторону заноса, при этом на переднеприводном авто нужно нажать на педаль газа, а на заднеприводном — немного притормозить.

Эксперты также добавили: чтобы избежать ДТП важно нажимать педаль тормоза только на открытых участках пути. Помимо того, необходимо поддерживать равномерную скорость движения автомобиля при повороте. Они уточнили, что пытаться полностью затормозить во время заноса нельзя ни в коем случае. После выхода авто из заноса следует вернуть руль в исходное положение.

Автоэксперт Анастасия Камышникова ранее рассказала, что одна из причин аварий на дорогах — это неудобная обувь водителей. По ее словам, к такой обуви относятся шлепанцы или сланцы, туфли с каблуками выше трех сантиметров, теплые толстые зимние ботинки, а также любые модели с танкеткой или платформой, в том числе кроссовки. Эксперт уточнила, что такая обувь делает стопу нечувствительной к нажатию на педаль или способствует тому, что нога соскальзывает с педали или цепляется за коврик.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, что перед началом зимнего сезона, когда выпадает первый снег, необходимо «прочувствовать» автомобиль и на свободной площадке понажимать на тормоз, добавить газа, чтобы вспомнить, как машина поведет себя в соответствующих погодных условиях. Он напомнил о необходимости следить за метеопрогнозами и вовремя менять резину, поскольку зима может наступить внезапно.