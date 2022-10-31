Автоэксперт объяснил, как не попасть в аварию в первый снегопад Автоэксперт Хайцеэр призвал водителей «прочувствовать» авто перед первым снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Перед началом зимнего сезона, когда выпадает первый снег необходимо «прочувствовать» автомобиль и на свободной площадке нажать на тормоз, или добавить газа, чтобы вспомнить, как машина поведет себя в соответствующих погодных условиях, таким советом для автомобилистов поделился в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он напомнил о необходимости следить на метеопрогнозами и вовремя менять резину, поскольку зима может наступить внезапно.

Очень важно перед началом сезона, особенно когда выпадает первый снег, почувствовать автомобиль. Не стесняться и на более-менее свободной площадке нажать на тормоз, вспомнить, как машина ведет себя при экстренном торможении, дать газ, понять, как машина ведет себя в таких случаях, — сказал собеседник.

Эксперт добавил, что в такую погоду важно соблюдать аккуратность на дороге — не жать резко на газ и стараться тормозить плавно.

Не жать резко на газ, не жать резко на тормоз, так как начинается самое страшное — на дороге появляется слизь, сейчас выйдут поливалки и будут разбрызгивать ту самую редкостную гадость, которая при некоторых температурах не топит лед, а создает пленку на дороге, которая увеличивает тормозной путь, — указал он.

Хайцеэр также порекомендовал сходить на курсы контраварийной подготовки, чтобы научиться лучше чувствовать авто и контролировать его при любом маневре. Несмотря на то, что курсы стоят денег, они, по мнению эксперта, очень полезны.

Ранее ГИБДД Москвы из-за непогоды рекомендовала водителям не садиться за руль автомобиля с летними шинами. В полиции отметили, что синоптики пообещали в ночь на 31 октября минусовую температуру, в связи с чем возможно образование гололедицы.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписания», 31 октября в московских аэропортах отменили 16 рейсов, 15 задержали из-за плохих погодных условий. Тем самолетам, которым дали зеленый свет на вылет, проводят обязательную противообледенительную обработку.