Назван способ сохранить ресурс смартфона Эксперт Рудая рассказала про способ сохранить ресурс смартфона

Фото Christoph Dernbach/dpa

Менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая заявила, что самым ресурсоёмким и вместе с тем опасным вредоносным ПО для телефонов и компьютеров можно считать майнеры. Эксперт пояснила, что это приложения или расширения для браузера, которые загружают вычислительные мощности устройств. По её словам, подобные вредоносные программы сильно замедляют скорость работы смартфона, пишет ПРАЙМ.

Стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. С учётом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадёжных источников, — посоветовала Рудая.

Она также порекомендовала использовать антивирусы и не открывать файлы от непроверенных источников. Она добавила, что стоит регулярно обновлять свои приложения и телефон.

Браузер Google Chrome ранее перестал обновляться у части пользователей Android в России. Владельцы смартфонов и планшетов отметили, что в магазине приложений Play Market нет возможности скачать обновление. При попытке осуществить процесс обновления возникает ошибка. Часть пользователей при этом сообщили, что у них по-прежнему всё работает штатно. На момент написания статьи компания Google ещё не прокомментировала ситуацию.