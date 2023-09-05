Назван способ избавиться от головной боли с помощью упражнений Фитнес-тренер Шакула: снять головную боль помогут йога и пилатес

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Избавиться от головной боли можно с помощью упражнений, в частности йоги и пилатеса, рассказал РИАМО фитнес-тренер Эдуард Шакула. Как пояснил специалист, физические нагрузки улучшают кровообращение, а также снимают напряжение в мышцах.

По словам Шакулы, принесут пользу упражнения на расслабление и растяжку — они позволят снизить напряжение в мышцах шеи и верхней части спины, которое часто и является причиной головных болей.

Советую также выполнять следующее упражнение, позволяющее снять головную боль, не вставая со стула. Сядьте прямо, опустите плечи и расслабьте шею. Медленно выдвигайте подбородок вперед, пока не почувствуете легкое напряжение в задней части шеи. Задержитесь в этой позиции на 5 секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 5-10 раз, — рассказал фитнес-тренер.

Шакула также посоветовал для улучшения общего самочувствия заниматься плаванием и быстрой ходьбой. При этом он предостерег от высокоинтенсивных интервальных тренировок, которые, наоборот, могут вызвать головную боль из-за переутомления или обезвоживания.

Врач-остеопат, невролог Владимир Белаш ранее рассказал, что головная боль хорошо корректируется массажем, физиотерапией и закаливанием. По его словам, частые болевые синдромы могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и проявлением серьёзной патологии, которая требует дообследования и стационарного лечения.