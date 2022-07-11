Назван самый дорогой для жизни город в России Санкт-Петербург в рейтинге Numbeo стал самым дорогим городом для жизни в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно рейтингу Numbeo, Санкт-Петербург стал самым дорогим для жизни российским городом по итогам первого полугодия 2022 года. Индекс рассчитывается относительно Нью-Йорка, который принимается за 100%. Доля города на Неве составила 53%. Он занял 279 место в списке.

Москва заняла 287 позицию с 50,79%, Екатеринбург — на 298 строчке с 48,6%, Казань — на 300-й с 48.3%. На 301-м месте расположен Новосибирск с 47.75%. Ниже в рейтинге идут Краснодар, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Ранее были названы лидеры рейтинга регионов России по качеству дорог. Ими оказались Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. В столице по итогам 2020 года нормативным требованиям отвечали 97,5% региональных или местных трасс.

Между тем, рейтинг по доходам населения в России в первом полугодии 2022 года возглавили Москва, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Замыкают список Тува и Ингушетия.