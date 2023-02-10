Назван простой способ защиты от сбора данных иностранными спецслужбами IT-эксперт Геллер призвал не открывать сомнительные ссылки на почте в период СВО

Фото: FBI/Global Look Press

Обезопасить себя от сбора данных иностранными спецслужбами можно довольно просто, для этого не стоит открывать подозрительные ссылки, которые приходят на адрес электронной почты, рассказал NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он напомнил, что при переходе на сомнительный сайт могут быть украдены все пароли пользователя. Ранее в Федеральной службы безопасности РФ сообщили, что иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для выведывания и сбора данных о проведении специальной военной операции на Украине, а также об участниках СВО.

Здесь методы защиты довольно простые, как и в случаях фишинга, когда пользователю приходит письмо, при открытии которого попадаешь на небезопасный сайт. Вы заполняете формулу о том, что это сайт организации или компании, а оказывается, что это подложный ресурс, который забирает ваши пароли. Тут единственный способ — не переходить по ссылке и не открывать письма с неизвестных и сомнительных адресов и вообще обдуманно к этому подходить, особенно когда текст письма связан с подобными событиями, — посоветовал Геллер.

В ФСБ РФ заявили, что иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для выведывания и сбора данных о проведении специальной военной операции на Украине, а также об участниках СВО. Сотрудники иностранных спецслужб используют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов власти. С них, отметили в ФСБ, массово рассылаются псевдоофициальные письма с призывом предоставить сведения об участниках спецоперации, а также о гражданах, въехавших в РФ с территории Украины.