Назван продукт, способствующий снижению сахара в крови En Son Haber: стакан воды с уксусом перед едой способен снизить уровень глюкозы в крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежедневное употребление стакана воды со столовой ложкой яблочного уксуса перед приемом пищи способствует снижению уровня глюкозы и инсулина в крови, сообщили в Live 24 со ссылкой на турецкое издание En Son Haber. Более того, этот продукт помогает сбросить лишний вес, так как стимулирует расщепление жиров, отметили эксперты.

Благодаря обычному уксусу вы можете регулировать уровень сахара в крови и снижать аппетит. Это особенно важно, если вы хотите похудеть, — сообщили турецкие обозреватели.

Специалисты предупреждают, что пациентам с сахарным диабетом нельзя полностью заменить лекарства на уксус. Он не лечит это заболевание, а помогает значительно снизить уровень сахара в крови, так как замедляет процесс превращения крахмала в глюкозу. Если использовать его в правильных дозировках, то он станет эффективным и безопасным дополнением к основному курсу лечения.

Ранее врач Давид Бергман рассказал о пользе уксуса при повышенном давлении. По словам эксперта, если приложить к ступням ног салфетки, пропитанные яблочным уксусом, можно сбить артериальное давление на 30–40 единиц. Кроме этого, специалист посоветовал держать руки под струей холодной воды, а также применять дыхательные практики для снижения давления.