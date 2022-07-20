Врач рассказал о пользе уксуса при повышенном давлении Доктор Бергман рассказал о пользе уксуса при повышенном давлении

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман поделился советами, как снизить артериальное давление. По его словам, одним из наиболее действенным способом является применение яблочного уксуса. Им следует обрабатывать ступни ног — таким образом давление сбивается на десятки пунктов.

Если приложить к ступням ног на 10 минут хлопчатобумажные салфетки, которые обильно смочены в яблочном уксусе, можно снизить аpтepиальнoe давление нa 30–40 единиц, — утверждает специалист.

По его словам, подобным образом может помочь и обычная вода из-под крана. Врач рекомендует держать под струей холодной воды руки до плеч. Также следует смочить салфетки и протереть ими зоны щитовидной железы и солнечного сплетения.

Помимо этого, Бергман предлагает проделать специальную дыхательную процедуру, поскольку считает, что большое количество проблем возникает в результате стресса.

В первую очередь, нужно pаccлaбиться и пытаться задерживать дыхание на выдохе пo 7–10 секунд в течение двух-трех минут. Этот нетрудный приeм мoжeт скинуть дo 30 eдиниц артериального давления, — заявил он.

Ранее в британской благотворительной организации Blood Pressure UK сообщили, что переизбыток соли в рационе может негативно сказаться на показателях артериального давления. По данным специалистов, употребление соленых продуктов является наиболее распространенной причиной учащенного пульса и может привести к гипертонии.