Назван продукт, значительно увеличивающий риск развития гипертонии Blood Pressure UK: соль значительно увеличивает риск развития гипертонии

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Переизбыток соли в рационе может негативно сказаться на показателях артериального давления, сообщает британская благотворительная организация Blood Pressure UK. По данным специалистов, употребление соленых продуктов является наиболее распространенной причиной учащенного пульса и может привести к гипертонии, передает Live 24.

Эксперты организации уточняют, что соль, состоящая из минерального натрия, удерживает жидкость в организме, что оказывает дополнительную нагрузку на стенки кровеносных сосудов. За счет таких изменений в организме развивается гипертония, а средний показатель артериального давления начинает превышать 140 мм рт. ст.

В качестве решения проблемы эксперты Blood Pressure UK советуют минимизировать количество соли в рационе. При этом отмечается, что частичный отказ от нее будет малоэффективен, поскольку «скрытая соль» содержится в большинстве повседневных продуктов питания, таких как хлеб, животное мясо, колбасы, соусы и т. д.

Также прописывается и среднесуточная «безопасная» норма потребления соли — взрослый человек должен потреблять не меньше шести граммов в день, в то время как норма для ребенка варьируется в зависимости от возраста и здоровья и составляет от 0,8 до 2,4 грамма.

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