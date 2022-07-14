Стало известно, что неподвижный образ жизни приводит к мерцательной аритмии Кардиолог Утин заявил, что неподвижный образ жизни приводит к мерцательной аритмии

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Мерцательная аритмия может появиться по многим причинам, одной из которых является неподвижный образ жизни, заявил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Алексей Утин на своем YouTube-канале «Доктор Утин». Несмотря на это, кардиолог подчеркнул, что занятие спортом также может вызвать фибрилляцию предсердий.

Мерцательная аритмия может возникнуть на фоне полного здоровья. Интенсивные занятия циклическими видами спорта связывают с большей вероятностью развития мерцательной аритмии в среднем пожилом возрасте. Между тем неподвижный образ жизни является независимым фактором риска развития фибрилляции предсердий, что в очередной раз заставляет нас вспомнить о правиле «золотой середины», — сказал он.

Утин также отметил, что мерцательная аритмия зачастую проявляется в результате серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, гипертония, пороки сердца, болезни щитовидной железы, ожирение, диабет, апноэ сна, болезни легких. Также фибрилляция предсердий может возникнуть по причине интоксикаций. вредных привычек, таких как алкоголизм и курение.

Мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий. — это нарушение сердечного ритма, которое проявляется частым и хаотичным возбуждением и сокращением предсердий.

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