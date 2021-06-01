Назван первый российский аэропорт с регистрацией без паспорта

https://static.news.ru/photo/67dc4734-c2ef-11eb-8374-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис рассказал NEWS.ru, что именно эта воздушная гавань выбрана в качестве первой для внедрения полноценного технологического решения по идентификации пассажиров при помощи биометрических данных.

Он отметил, что аэропорт активно участвует в межведомственной рабочей группе по этому вопросу.

В данный момент аэропорт проводит работу по дооснащению своих информационных систем для реализации данной функциональности, — подчеркнул он.

Представитель аэропорта отметил, что основной задачей этого проекта является внедрение самообслуживания пассажиров, что ускорит процесс регистрации на рейс вдвое. В пресс-службе аэропорта Домодедово NEWS.ru отметили, что это позволит увеличить уровень транспортной безопасности.

Домодедово первым в России внедрил автоматизированные турникеты (eGate), которыми уже оборудованы входы в зону таможенного контроля в галерее вылета международных рейсов и все выходы на посадку. В ближайшем будущем турникеты оснастят видеокамерами для распознавания лиц. В терминале будут установлены CUSS-киоски, на которых пассажир самостоятельно сможет вносить свои биометрические данные. Также пассажир сможет сдать биометрию на стойках регистрации, — отметили в Домодедово.

Накануне на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в ближайшее время в российских аэропортах появится система регистрации на рейсы по биометрическим данным, без паспорта.

Фактически мы стали, наверное, одной из первых стран в мире, где биометрическая система стала аналогом паспорта, в законе впрямую указана тождественность, — подчеркнул он, передаёт РИА Новости.

Ранее эксперты в сфере информационной безопасности предупредили, что утечка биометрических данных возможна, поэтому их использование должно быть в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты.