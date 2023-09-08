Назван новый источник атомной «головной боли» США в Тихом океане Военэксперт Суконкин: атомная подлодка КНДР может стать «головной болью» для США

Фото: AP/TASS

В КНДР спустили на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием

Атомная подводная лодка с тактическим ядерным оружием, которую построила КНДР, может стать «головной болью» для США, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, если подлодка выйдет через Охотское море в Тихий океан, под ударом могут оказаться американские базы на Гуаме, в Гонолулу или в целом Западное побережье США.

Если подлодка выйдет через Охотское море в Тихий океан, тогда голова заболит у США, под ударом окажутся базы на Гуаме, в Гонолулу или вообще Западное побережье США, — сказал Суконкин.

Он отметил, что, судя по названию подлодки, в ней скорее всего хранится тактические ядерное оружие. В такое случае речь идет о десятках килотонн зарядов, которые могут лететь на расстояние 1000 км. Такое оружие КНДР может использовать для того, чтобы держать в напряжении Японию и Южной Корею.

Торжественная церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием, прошла 8 сентября и была приурочена к предстоящему Дню образования страны, на ней присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По данным СМИ, это первая субмарина в стране, оснащенная таким оружием. В настоящее время лодка готовится к выходу в море для испытательного плавания. Ким Чен Ын отметил, что страна намерена модернизировать все имеющиеся в распоряжении армии тяжелые подлодки и оснастить их тактическим ядерным оружием.