Назван характерный симптом нового подвида COVID-19 Терапевт Водовозов заявил, что излишняя потливость является характерным симптомом «кентавра»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал о возможных последствиях для организма в случае заражения новым подвидом коронавируса «кентавр». По его словам, наиболее характерным признаком заболевания станет излишняя потливость, передает «Москва 24».

Специалист подчеркивает, что все основные симптомы «кентавра» практически ничем не отличаются от предыдущих форм коронавируса и ОРВИ и протекают они гораздо легче.

Симптомы такие же, как при «омикроне». Инфекция действительно похожа на ОРВИ, хотя вот эта очень выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, это тоже будет своеобразной отличительной чертой, — заявилон.

Также Водовозов отмечает, что риск заразиться новым подвидом COVID-19 существует и у тех людей, которые перенесли «омикрон», поскольку организм распознает его как несколько иной возбудитель.

Ранее стало известно, что в Москве отмечено пять случаев заболевания новым подвидом «омикрон»-штамма коронавируса — подвариантом «кентавр». Госпитализированных среди заболевших нет, болезнь у всех пациентов протекает в легкой форме.

Ранее главный внештатный инфекционист Главного медицинского управления Управделами президента РФ Георгий Сапронов сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдет, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих. По мнению Сапронова, в преддверии этих возможных волн заболеваемости будет целесообразно провести ревакцинацию.