Пятеро жителей Москвы заболели новым подвидом коронавируса

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Москве отмечено пять случаев заболевания новым подвидом «омикрон»-штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Случаи заболевания отмечены в июле, госпитализированных среди заболевших нет.

В базу [данных] VGARus загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Материал отобран в городе Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, — сказано в сообщении.

Ранее главный внештатный инфекционист Главного медицинского управления Управделами президента РФ Георгий Сапронов сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдет, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих. По мнению Сапронова, в преддверии этих возможных волн заболеваемости будет целесообразно провести ревакцинацию.