Назван еще один российский город, быстро оказавшийся под водой и градом Синоптик Позднякова: прошедший над Кавказом холодный фронт затопил Нальчик

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Холодный атмосферный фронт, прошедший над Кавказом, затопил Нальчик, заявила NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, это связано с аэрографией местности.

Это не совсем ураган. Там проходил холодный атмосферный фронт, кроме того, там сказалась аэрография. В такое время не редкость, когда в горных районах выпадает значительное количество осадков. В этот раз в зоне подтопления оказался именно Нальчик. Это связано и с процессами, и с аэрографией местности, — отметила специалист.

Позднякова добавила, что подобные явления кратковременные. Когда холодный фронт пересекает Северный Кавказ, тогда в отдельных районах наблюдаются такие явления, где усиливается конвекция, особенно это характерно в предгорье, пояснила метеоролог.

Ранее Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что улицы Нальчика ушли под воду из-за сильнейших ливней, а матч местного «Спартака» пришлось остановить. Сейчас в городе устраняют последствия разбушевавшейся стихии. В администрации столицы Кабардино-Балкарии рассказали, что вопреки дождям уровень воды в реке Нальчик остается в пределах нормы. Власти добавили, что коммунальные службы приведены в боевую готовность.