Очень много аллергенов и жара: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 5 мая

Стремительное майское потепление принесло с собой массовое пыление березы. Разбираемся, какой стадии достиг аллергосезон, и определяем уровень пыльцы сегодня.
Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году
Вторник, 5 мая, придет с жарой и дождем. Воздух прогреется до +26 градусов. На фоне такого тепла массово цветут деревья-аллергены, и уровень пыльцы сегодня будет расти.
Прогноз пыльцы на 5 мая 2026 года
Облака пыльцы березы над Москвой концентрируются. Сгущение самого агрессивного аллергена достигло красного уровня в 1000–5000 частиц на кубический метр. Многие поллинозники уже сообщают об обострении симптомов болезни.
Чтобы обезопасить себя в аллергосезон, помните о:
масках, очках, носовых фильтрах от пыльцы и других средствах защиты;
влажной уборке, редком проветривании или использовании антипыльцевых сеток, очистителях воздуха и других правилах аллергобыта;
антигистаминных и других лекарствах (внимание: препараты должны быть назначены врачом, а не самовольно).
