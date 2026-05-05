Очень много аллергенов и жара: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 5 мая

Стремительное майское потепление принесло с собой массовое пыление березы. Разбираемся, какой стадии достиг аллергосезон, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Вторник, 5 мая, придет с жарой и дождем. Воздух прогреется до +26 градусов. На фоне такого тепла массово цветут деревья-аллергены, и уровень пыльцы сегодня будет расти.

Прогноз пыльцы на 5 мая 2026 года

Облака пыльцы березы над Москвой концентрируются. Сгущение самого агрессивного аллергена достигло красного уровня в 1000–5000 частиц на кубический метр. Многие поллинозники уже сообщают об обострении симптомов болезни.

Чтобы обезопасить себя в аллергосезон, помните о:

масках, очках, носовых фильтрах от пыльцы и других средствах защиты;

влажной уборке, редком проветривании или использовании антипыльцевых сеток, очистителях воздуха и других правилах аллергобыта;

антигистаминных и других лекарствах (внимание: препараты должны быть назначены врачом, а не самовольно).

Берегите себя в это непростое время!

Больше о самопомощи в условиях аллергосезона читайте в нашем материале.