Назван диагноз госпитализированной Пахмутовой Директор фонда Пахмутовой заявил, что композитор лечится от простуды

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александра Пахмутова

Народная артистка СССР автор песен Александра Пахмутова лечится от простудного заболевания, заявил директор Культурного фонда композитора Евгений Малышко. По его словам, которые передает ТАСС, коронавирусная инфекция у Пахмутовой не обнаружена.

Мы действительно болеем, это простудное заболевание. Ковид никакой не был подтвержден и не подтверждается, — сообщил Малышко.

Он уточнил, что Пахмутова не занимается самолечением и сейчас находится под присмотром врачей. Малышко также добавил, что 94-летняя артистка чувствует себя нормально.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что у Пахмутовой обнаружили COVID-19. Сообщалось, что артистка якобы находится в состоянии средней степени тяжести и на фоне заболевания у нее развились осложнения, в частности сухой плеврит.

О госпитализации Пахмутовой стало известно 7 декабря. Изначально СМИ сообщали, что у композитора случился сердечный приступ. Однако позднее Малышко опроверг слухи и заявил, что с Пахмутовой все в порядке.

Ранее в Москве госпитализировали продюсера Иосифа Пригожина. Он рассказал, что его внепланово доставили в клинический госпиталь Лапино. Врачи подозревают у него пневмонию.