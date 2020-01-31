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Художник и музыкант Алексей Куделин, известный как Вася Ложкин, планирует стать кандидатом в депутаты Государственной думы. Он может принять участие в довыборах в связи с освободившимся местом.

Об этом заявили в партии «Зелёная альтернатива». Там отметили, что в российском парламенте не присутствуют экологи, а Ярославская область, от которой может выдвигаться деятель искусства, является проблемным регионом с точки...