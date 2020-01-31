Назначение экс-главы Минюста РФ Александра Коновалова полпредом президента в Конституционном суде — «передвижение по горизонтали» — считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
По его словам, должности равны по значимости в политеческой системе РФ,
Российский лидер Владимир Путин 31 января уволил Михаила Кротова с должности постоянного представителя главы государства в Конституционном суде. Его место занял бывший министр юстиции Александр Коновалов.
Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев будет получать на новом посту 618 тысяч 713 рублей в месяц. Соответствующий документ подписал глава РФ Владимир Путин. Экс-премьер сейчас занимает должность зампредседателя Совбеза РФ.
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