Назначен врио мэра Керчи

Временно исполняющей обязанности главы администрации Керчи назначена Екатерина Федоренко. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Его слова приводит РИА Новости.

Исполняющей обязанности главы города назначена Екатерина Федоренко, — сказал он.

Крючков уточнил, что такое решение было принято на заседании госсовета. Федоренко будет исполнять обязанности главы администрации города до проведения конкурса и избрания нового главы Керчи. Когда именно пройдёт конкурс, пока не уточняется.

Екатерина Федоренко родилась 18 октября 1986 года. Она занимала должности вице-мэра города и начальника управления градостроительства, а также архитектуры и рекламы.

22 июля мэр Керчи Сергей Бороздин написал заявление об отставке после разговора с главой Крыма Сергеем Аксёновым. По словам руководителя республики, на тот момент в Керчи находился председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.