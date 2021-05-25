Навальный в суде отказался от претензий к колонии по цензуре газет

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок в ИК-2 в Покрове, в ходе заседания суда отказался от иска к колонии по цензуре газет. Об этом пишет ТАСС.
В этой ситуации, раз мы решили всё благополучным образом, я считаю возможным дело прекратить, — сказал оппозиционер.
Тогда судья предложила ему написать отказ от искового заявления. Она добавила, что следующее заседание по искам от Навального пройдёт 7 июня.
26 апреля Алексей Навальный подал три иска в Петушинский районный суд на колонию № 2 в Покрове. Заключённый попросил признать незаконными решение об отказе в выдаче приобретённых книг, постановку на профилактический учёт как склонного к побегу, а также действия сотрудников учреждения «по цензуре получаемых газет, а именно изъятие из газет путём вырезки некоторых статей».