Навальный в суде отказался от претензий к колонии по цензуре газет

https://static.news.ru/photo/c6905356-bdf4-11eb-a508-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок в ИК-2 в Покрове, в ходе заседания суда отказался от иска к колонии по цензуре газет. Об этом пишет ТАСС.

В этой ситуации, раз мы решили всё благополучным образом, я считаю возможным дело прекратить, — сказал оппозиционер.

Тогда судья предложила ему написать отказ от искового заявления. Она добавила, что следующее заседание по искам от Навального пройдёт 7 июня.

26 апреля Алексей Навальный подал три иска в Петушинский районный суд на колонию № 2 в Покрове. Заключённый попросил признать незаконными решение об отказе в выдаче приобретённых книг, постановку на профилактический учёт как склонного к побегу, а также действия сотрудников учреждения «по цензуре получаемых газет, а именно изъятие из газет путём вырезки некоторых статей».