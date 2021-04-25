Навальный подал три иска против колонии

https://static.news.ru/photo/5c0ad0b6-a69c-11eb-a203-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в данное время в колонии города Покрова во Владимирской области, подал три иска в Петушинский районный суд на это учреждение, пишут «Новые известия».

Заключённый просит признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретённых книг. Также он указывает на незаконные действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега. Кроме того, Навальный просит признать незаконными действия сотрудников колонии «по цензуре получаемых газет, а именно изъятие из газет путём вырезки некоторых статей».

Суд получил иски, однако в производство они пока не приняты. Инстанция намерена выяснить, относятся ли затрагиваемые вопросы к её компетенции и, если да, то правильно ли оформлены иски.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Там он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяли, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. По их словам, у заключённого обнаружили две грыжи и протрузию, он испытывал боли в ноге и спине, был истощён и кашлял, кроме этого, у него повышена температура. Позднее стало известно, что оппозиционер прекратил голодовку.