Паспорта Навального и его жены принесли на регистрацию в чёрном ящике

https://static.news.ru/photo/76ce3376-58c6-11eb-9865-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный, а также его жена Юлия не регистрировались самостоятельно на рейс из Берлина в Москву. За них это сделали сотрудники федеральной полиции ФРГ.

На регистрацию в 12:48 (14:48 мск) подошли трое сотрудников полиции. Они принесли на стойку паспорта Навальных в специальном чёрном ящике, передаёт издание Bild.

Сообщается, что оппозиционер находился в хорошем настроении и с улыбкой попрощался с Германией. Сам Алексей тепло отозвался о немцах в Instagram, что тоже упоминает газета.

Все мы находимся в плену стереотипов. В том числе национальных. Вы слышите «милейшие, отзывчивые, дружелюбные люди», и немцы не сразу приходят вам на ум? Зря. Они именно такие, — написал он.

Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт посадка на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).

Проводить Алексея в Берлине собралось несколько десятков журналистов. Блогер призвал своих сторонников встретить его в Москве, но, похоже, его ждёт несколько иная встреча. К Внуково стягиваются силы правопорядка, сотрудники ОМОНа и Росгвардии, подъезжают автозаки. Кроме того, аэропорт временно запретил всем встречающим, вне зависимости от рейса, заходить в здание воздушной гавани. Попасть внутрь может только обладатель билета на вылет из Внуково.

Собирались встретить Навального и журналисты. Однако стало известно о задержании ряда журналистов, среди них оказался сотрудник «Медиазоны» Давид Френкель. Как писал NEWS.ru, профсоюз журналистов потребовал освобождения коллег, задержанных незаконно.