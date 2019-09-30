https://static.news.ru/photo/ea6a5030-e36f-11e9-864e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Таганский суд Москвы встал на сторону Роскомнадзора и подтвердил законность отказа в регистрации информационного агентства Алексея Навального («ИА Алексея Навального»). Политик может обжаловать это решение в Мосгорсуде в течение 30 суток.

Суд не нашёл оснований для удовлетворения административного иска Навального и отказал в заявленных истцом требованиях, — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Как пояснил юрист ФБК Вячеслав Гимади, Роскомнадзор отказался регистрировать информагентство, потому что заявители не подтвердили, что у них нет иностранного гражданства, а справку о его отсутствии сотрудники ведомства сочли недостаточной.

Создать своё информагентство Навальный решил летом 2014 года, но уже осенью заявил, что для него установлен «индивидуальный режим запрета на учреждение СМИ».

Как писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился начать расследование фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. В частности — проверить деятельность блогера Алексея Навального. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что основателя Фонда борьбы с коррупцией могли завербовать американские спецслужбы во время его обучения в Йельском университете. Володин призвал комиссию Госдумы проверить этот факт.