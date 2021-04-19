Навального переведут в стационар больницы для осуждённых

https://static.news.ru/photo/a0e68776-a0f1-11eb-90f0-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Оппозиционера Алексея Навального переведут из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что данное медучреждение также специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами.

В настоящее время состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его каждый день осматривает врач-терапевт. С его согласия назначена витаминная терапия.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарёв назвал заявление США об ответственности за происходящее с Навальным неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела России. До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия испытает последствия, если находящийся в тюрьме оппозиционер умрёт.

Алексей Навальный сообщил в своём Instagram, что объявляет голодовку, требуя пустить к нему приглашённого врача.

Как рассказала адвокат Ольга Михайлова, у оппозиционера болят ноги и спина. ФСИН назвала результаты обследования Навального удовлетворительными и стабильными. Сообщалось, что он получает в колонии всю необходимую помощь.