Навального перестали выпускать из ШИЗО

Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Политик Алексей Навальный перестал выходить из штрафного изолятора в колонии, о чем сообщается в его Telegram-канале. Оппозиционер заявил, что если раньше его после освобождения из ШИЗО на сутки помещали в обычную камеру, то теперь сразу из-за очередной провинности отправляют в изолятор № 11. Навальный отметил, что в его отношении перестало работать «железное» правило российских и советских тюрем — хотя бы на сутки возвращать арестантов после ШИЗО в обычную камеру.

Как принято говорить в таких случаях — веха! Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после «пятнашки» в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки «поднять» на зону перед тем, как дать еще одну «пятнашку». Сломал систему. Правда, в неправильную сторону, — написал Навальный.

Ранее в ходе заседания в Басманном районном суде Москвы Навальный заявил, что в отношении него будет возбуждено новое дело по статье о терроризме. По его словам, обвинение может запросить для него до 30 лет лишения свободы, а дело будет рассматривать военный суд. Он утверждает, что следователи заставляют его читать все 196 томов дела в штрафном изоляторе, а общение с адвокатом происходит через стенку, обмотанную пленкой.