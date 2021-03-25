Навального могут поместить в штрафной изолятор за раннее пробуждение

https://static.news.ru/photo/7719f942-8da4-11eb-bf1a-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Выговор, который Алексей Навальный получил за подъём на 10 минут раньше расписания, может довести его до штрафного изолятора, рассказала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Кроме того, подобный статус может помешать его условно-досрочному освобождению.

Наличие выговора может привести к тому, что его поместят в штрафной изолятор, а также может помешать условно-досрочному освобождению. Сейчас он признан склонным к побегу, я не слышала, чтобы таких заключённых освобождали досрочно, — рассказала она РИА Новости.

Юрист отметила, что из-за проблем со здоровьем и наличия выговора вопрос о подготовке ходатайства об условно-досрочном освобождении оппозиционера не обсуждался. Сейчас адвокаты стараются каждый день навещать своего подзащитного, чтобы следить за его состоянием.

Накануне Навальный обратился к главе ФСИН Александру Калашникову с жалобами на пытки бессонницей и издевательства в связи с некачественной медицинской помощью. Он рассказал, что сотрудники ФСИН ночью будят его каждый час, так как он стоит на учёте как склонный к побегу. При этом ему был вынесен выговор за пробуждение на 10 минут раньше положенного времени, что якобы нарушает восьмичасовой сон и распорядок дня.

24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии. После посещения подзащитного они рассказали, что оппозиционер уже четыре недели находится в «крайне неблагополучном» состоянии: он испытывает боли в спине, а также у него «практически не действует» одна нога.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.