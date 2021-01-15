Научрук Гидрометцентра объяснил снегопад в Москве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве и окрестностях столицы принесли обеспечили влажные воздушные массы, которые принёс южный циклон.

В беседе с РИА Новости метеоролог отметил , что выпадение большого количества осадков будет кратковременным.

Когда так называемый южный циклон проходит, всегда (образуется) большая зона между холодным и тёплым фронтом. Эта зона называется южным сектором, и именно тут выпадают всегда продолжительные осадки. А здесь осадки непродолжительные, потому что эта зона узкая, — сообщил Вильфанд.

По словам научрука Гидрометцентра, циклон насыщен влагой, так как он образовался над Баренцевым и Норвежским морями. Вильфанд предупредил, что коммунальные службы Москвы 16 января ждёт серьёзное испытание. Высота снежного покрова за день вырастет как минимум на 5 сантиметров.

Это, конечно же, событие, потому что холодная погода плюс сильный снег — это нечасто бывает. Не исключена слабая метель. С одной стороны, очень некомфортно для москвичей, а, с другой стороны, огромная нагрузка на коммунальные и транспортные структуры, — заключил метеоролог.

Ранее NEWS.ru сообщил, что пробки в столице усиливаются из-за погодных условий. Наибольшие проблемы наблюдают автомобилисты на въездах в мегаполис. Пробки образовались на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Симферопольском и Волковском шоссе по направлению в центр.