Наталья Юдина: нацисты из «М.К.У.» не имеют отношения к «украинству»

ФСБ заявила об очередном задержании группы сторонников радикальной украинской организации «М.К.У.». Сообщается, что они планировали нападения на граждан и взрывы в нескольких городах страны. Это уже не первый случай в этом году, когда силовики отчитываются о поимке «украинских праворадикалов». Эксперт центра по изучению национализма и ксенофобии «Сова» (Минюст признал организацию иноагентом) Наталья Юдина рассказала NEWS.ru о том, что известно об «М.К.У.».

— Что вы знаете об «М.К.У.»? Откуда они взялись?

— Я мало что могу о них рассказать. Это какая-то очень странная история. Широкой общественности они стали известны в связи с задержанием [их сторонников] в Воронеже в феврале. Тогда появились сообщения, что есть такая группа «М.К.У.», которой руководит некий Егор Краснов с Украины, местный наци-скинхед. Потом прокатилась волна задержаний в Геленджике, Туле и ещё где-то. Для Геленджика это очень странно — задержание группы в 13 человек. Это очень много. Когда я пыталась что-то узнать об этой группе, увидела, что первые упоминания относятся к январю этого года. Действительно, была одноимённая группа во «ВКонтакте». Имеют ли все эти задержанные к ней отношение, совершенно непонятно, так как ни одно имя не совпало с участниками группы. Впрочем, это ни о чём не говорит, группа сама по себе «полудохлая».

Я говорила с ярославскими и воронежскими антифашистами — они ничего об этой группе не слышали. По моей инсайдерской информации, до недавнего времени о данной группировке не знали и антифашисты в городах, в которых прошли задержания. При этом Украина всегда была прибежищем для российских праворадикалов. Националистические персонажи там встречаются, и, как говорится, почему бы и нет? Почему бы им не переписываться в соцсетях?

— Но на самой Украине расцвет этнического национализма. Не должен ли он, по крайней мере, по логике вещей, вступать в противостояние с русским на фоне обострения отношений?

— Нет, нет. Радикальная часть автономных русских националистов как раз положительно оценивает Майдан и вообще события на Украине, а также считает, что на самом деле Украины никакой нет и это всё единый славянский народ.

— Так вот как раз на этой почве не должен ли проходить барьер между ними?

— Нет, никаких конфликтов на эту тему, насколько мне известно, не существует. Конечно, есть русские националисты, которые выступают против украинских, но они как раз — наименее радикальная часть, которая в радикальных акциях не участвует.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сведений о деятельности «М.К.У.» на Украине у вас нет?

— Нет, к сожалению. Вообще о деятельности «М.К.У.» упоминалось в российских Telegram-каналах, а на Украине про эту группу ничего не известно. Единственное — вот этот Краснов, который, как писали СМИ, называл себя членом «М.К.У.».

— Тема «украинства» как этнического украинского национализма в "М.К.У.«​ особо ни в чём не просвечивается?

— Это правда, тема «украинства» там особо не фигурирует.

— Тогда нет ли у вас подозрения о какой-то провокации со стороны силовиков? Ведь называть праворадикалов «украинскими» сейчас очень выгодно с точки зрения медийного эффекта.

— Украина — болезненная темя для силовиков, и это действительно удобный предлог, но я бы не спешила говорить о том, что всё это лишь из-за злободневности момента. Для силовиков характерно создавать группировки по названиям обществ во «ВКонтакте» и объединять людей, которые понятия не имели, что они входили в какую-то группу. Такая тенденция действительно есть. Зачастую это делается для удобства расследования. Но чего-то определённого именно про эту группу в этом смысле я сказать не могу. Надо за ней следить.

— Были ли какие-то группировки, которые начинали свою деятельность так же, как «М.К.У.»?

— Была широко известна в России группа БОРН (признанная экстремистской Боевая организация русских националистов). Я была на суде над её представителями, которые говорили, что понятия не имели о том, что существует подобная организация. Одна её часть — с Севера — не была знакома с людьми из других регионов. При этом они совершили несколько мотивированных убийств.

— Грубо говоря, какие-то люди могут пользоваться названием как франшизой?

— Да, такое тоже может быть. Была ещё чем-то похожая на «М.К.У.» организация «Северное братство» (признана экстремистской). У неё была игра «Сломать систему» в рамках инициации. Судя по сообщениям СМИ, у «М.К.У.» такой же принцип. Обряд инициации есть во многих националистических организациях, но так, чтобы это было в виде игры с заданиями, было характерно именно для «Северного братства».