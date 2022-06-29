Наталья Фриске ищет деньги на лечение больной раком сестры Певица Наталья Фриске объявила сбор средств на лечение больной раком двоюродной сестры Татьяны Гончаренко

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Наталья Фриске

Младшая сестра певица Жанны Фриске Наталья сейчас ищет средства на лечение своей родственницы Татьяны Гончаренко. У двоюродной сестры Натальи обнаружили онкологию, пишет Пятый канал. Начался сбор в социальных сетях, чтобы спасти жизнь Татьяны.

Заболевание у Татьяны обнаружили еще 11 лет назад. Однако именно сейчас произошел рецидив. Родственники ищут все возможные пути, чтобы помочь Гончаренко.

Мы сейчас ищем любые способы помощи ей. Как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, мы сейчас это узнаем. Если не Россия, тогда Израиль. Девочка очень хочет жить, она еще совсем молодая, и очень хочется помочь! — написала она.

Родная сестра Натальи, российская певица Жанна Фриске, умерла в 2015 году. У нее диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга.

О том, что Жанна Фриске тяжело больна, стал известно осенью 2013 года. Поклонники заметили, что звезда перестала приходить на различные мероприятия, выступать с концертами и делать публикации в социальных сетях. Позже родственники Жанны Фриске рассказали, что ее родной брат-близнец не выжил после родов.